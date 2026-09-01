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Публикация полугодовых результатов MEMSCAP за первое полугодие 2026 года

Публикация полугодовых результатов MEMSCAP за первое полугодие 2026 года

Французский разработчик и производитель высокоточных датчиков и систем MEMS (микроэлектромеханических систем) MEMSCAP опубликовал 1 сентября 2026 года на порталах Business Wire и Morningstar промежуточный финансовый отчет за первое полугодие 2026 года.

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