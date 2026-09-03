Компания РЕД СОФТ выпустила обновление РЕД АДМ Промышленная редакция 2.1.2

Обновление улучшает работоспособность подсистемы «Управление», делая интерфейс более отзывчивым. Оптимизированный механизм получения статусов клиентских агентов значительно сокращает время ожидания при мониторинге инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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