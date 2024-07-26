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Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с Дональдом Трампом

Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с Дональдом Трампом

Вице-президент Соединенных Штатов Америки, кандидат на президентский выборах от Демократической партии Камала Харрис сообщила о готовности к дебатам со своим оппонентом, кандидатом в президенты США Дональдом Трампом 10 сентября.

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