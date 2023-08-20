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Дерипаска: Россия сможет построить новую экономику за 5-7 лет

Дерипаска: Россия сможет построить новую экономику за 5-7 лет

Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне негативно скажутся на экономике США — такое мнение выразил российский миллиардер Олег Дерипаска.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лтвяк
В Президенты метит жидяра. С Украиной жидовская власть расправилась, теперь за Россию примутся
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14 час.
Meerflieger
&quot;...Дерипаска: Россия сможет построить новую экономику за 5-7 лет...&quot;(с)  Легко. Только нужно пересажать дерипасок-абрамовичей-авенов. С конфискацией, разумеется.
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12 час.

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