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Царьград

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Арбитраж Москвы отложил дело "Автодома" и BMW на 5 месяцев

Арбитраж Москвы отложил дело "Автодома" и BMW на 5 месяцев

Арбитражный суд Москвы перенёс слушание иска "Автодома" против BMW на 9 февраля 2027 года. Российская дилерская группа требует 25 млрд руб.

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