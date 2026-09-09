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Главным эмиссаром Трампа по Украине может стать директор ЦРУ Рэтклифф

Главным эмиссаром Трампа по Украине может стать директор ЦРУ Рэтклифф

Белый дом рассматривает возможность сократить роль спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по Украине, которые до сих пор играли ключевую роль в контактах с Москвой и Киевом.

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