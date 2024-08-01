Славой Коловеч — Славия Вейпрнице: прогноз на матч 3 августа 2024 года, Кубок Чехии по футболу, ставки и коэффициенты на Спортсе Славой Коловеч — Славия Вейпрнице: прогноз на матч 3 августа 2024 года, Кубок Чехии по футболу, ставки и коэффициенты на Спортсе.