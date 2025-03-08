Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл новые детали формирования звёзд в туманности L483

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) зафиксировал беспрецедентные детали структуры туманности Lynds 483 (L483), расположенной в 700 световых годах от Земли.
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