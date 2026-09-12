Лишь 14% немцев поддерживают Мерца на посту канцлера

www.globallookpress.com/Monika Skolimowska/dpa Только 14% жителей Германии считают действующего канцлера Фридриха Мерца подходящим главой правительства, 12 сентября следует из результатов опроса социологического института INSA, заказанного газетой Bild.
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