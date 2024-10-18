Авторы Denuvo пришли в Discord мириться с геймерами, тут же огребли и бежали, поджав хвостАвторы Denuvo из Irdeto решили наладить контакт с геймерами, ответить на часто задаваемые вопросы и рассказать всем, что их защита не влияет на производительность.