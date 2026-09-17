DOJ Sues San Jose, Alleging $1,600 Firearm Fee Is Unconstitutional Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of Justice filed a lawsuit against the City of San Jose, California, alleging that its nearly $1,600 firearm licensing fee infringes the Second Amendment right to carry firearms for self-defense.
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