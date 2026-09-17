Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

DOJ Sues San Jose, Alleging $1,600 Firearm Fee Is Unconstitutional

DOJ Sues San Jose, Alleging $1,600 Firearm Fee Is Unconstitutional

DOJ Sues San Jose, Alleging $1,600 Firearm Fee Is Unconstitutional Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of Justice filed a lawsuit against the City of San Jose, California, alleging that its nearly $1,600 firearm licensing fee infringes the Second Amendment right to carry firearms for self-defense.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым