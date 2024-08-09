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Эксперт Марков задал неудобные вопросы военному командованию Белоруссии

Эксперт Марков задал неудобные вопросы военному командованию Белоруссии

Одной из первых политических жертв Курской операции ВСУ может стать дружба России и Белоруссии, заявил политолог Сергей Марков.

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