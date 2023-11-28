Кайли Дженнер рассказала, кто готовит ей кофе по утрам: вы удивитесь, но это ее дети

Самая молодая и богатая бизнесвумен США раскрыла детали своей утренней рутины фото: СоцсетиНесколько лет назад американская модель, и владелица косметической империи Kylie Cosmetics Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии