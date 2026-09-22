На улице Кулакова поставили тренажеры с учетом пожеланий жителей

На улице Кулакова обустроили спортивную площадку для круглогодичных тренировок. С учетом пожеланий жителей здесь установили широкий набор оборудования: эллипсоид, гантельный ряд, тренажеры для жима ногами и от груди, гиперэкстензии и других силовых упражнений.