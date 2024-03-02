Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Извините меня, мутная какая то история... И, похоже, что девочку взрослые тети и дяди, сука-лар, подвели ребенка... В...Валиева заявила, ...
  • Анатолий Михайлов
    Новый пророк от ЛДПР 🤣Слуцкий заявил во...
  • Mikhail Stepanov
    Пидорок, твою лабусяндию НАТО точно не спасет, впрочем, никого не спасет!Президент Латвии ...

Военный с позывным «Лего»: БПЛА ВСУ летают над РФ на высоте до 1000 метров

Военный с позывным «Лего»: БПЛА ВСУ летают над РФ на высоте до 1000 метров

Командир боевого подразделения по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Российской Федерации в зоне спецоперации с позывным «Лего» прокомментировал случаи обнаружения дронов ВСУ над Санкт-Петербургом и другими частями страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх