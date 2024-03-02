Военный с позывным «Лего»: БПЛА ВСУ летают над РФ на высоте до 1000 метров

Командир боевого подразделения по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Российской Федерации в зоне спецоперации с позывным «Лего» прокомментировал случаи обнаружения дронов ВСУ над Санкт-Петербургом и другими частями страны.
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