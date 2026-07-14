Более 8,2 тысячи зрителей посетили юбилейный фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

В музее «Новый Иерусалим» завершился IX фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей». Масштабное мероприятие, приуроченное к 120-летию Дмитрия Шостаковича, проходило на площадке музея с 8 по 12 июля и привлекло свыше 8,2 тысяч слушателей, сообщили организаторы.