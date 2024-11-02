Защитник СКА Деанджело назвал единственную разницу между КХЛ и НХЛ

В Национальной хоккейной лиге играют многие суперзвезды Защитник петербургского СКА Тони Деанджело выразил своё мнение о Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и сравнил её с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).
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