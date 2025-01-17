Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Rio Tinto и Glencore обсуждают крупнейшее слияние в горнодобывающей отрасли

Rio Tinto Group и Glencore Plc ведут переговоры о слиянии своих предприятий, и в случае достижения договоренности это станет крупнейшей сделкой в ​​горнодобывающей промышленности, позволив создать гиганта, способного конкурировать с давним лидером BHP Group, пишет Bloomberg.

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