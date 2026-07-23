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Продала квартиру за 40 млн и уехала во Францию: почему Яна Троянова* теперь скучает по России и редко выходит на связь

Продала квартиру за 40 млн и уехала во Францию: почему Яна Троянова* теперь скучает по России и редко выходит на связь

Сегодня Яна Троянова*, признанная иноагентом в России, редко появляется в публичном поле. После громких заявлений и эмиграции в 2022 году актриса почти перестала общаться с журналистами, но в одном из последних интервью призналась, что сильно скучает по России.

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Николай Герасименко
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