Ключевая зона поддержки Ethereum находится на уровне $1537

Аналитики фиксируют ослабление поддержки Ethereum (ETH) на фоне недавнего падения курса. По данным Glassnode, инвесторы, купившие актив в диапазоне $1800, не проявили активности, что привело к неспособности удержать этот уровень.
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