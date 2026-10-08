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Газета.ру

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Врач Гозиев: в России зима — дополнительный фактор развития близорукости

Врач Гозиев: в России зима — дополнительный фактор развития близорукости

В России каждый третий-четвертый страдает от близорукости. Причин у этого несколько: наследственность, длительная работа на близком расстоянии, но для России есть еще один дополнительный фактор — зима, рассказал «Газете.

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