Быстро не получится: водители сообщают о пробках в десятки километров на трассе М-4 в Ростовской области

Быстро не получится: водители сообщают о пробках в десятки километров на трассе М-4 в Ростовской областиВодителям, намеревающимся ехать через трассу «М-4 Дон» в Ростовской области, придется изрядно запастись терпением.
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