BMW показала на видео новейший суперуниверсал M5 Touring

В 2022 году по случаю полувекового юбилея подразделения BMW M был представлен первый в истории марки универсал BMW M3 Touring, с которым компания вышла на поле конкуренции с Audi RS 4 Avant и Mercedes-AMG C 63 Estate.
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