Российский и белорусский космонавт успешно отправились на МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала на Международную космическую станцию. На корабле «Союз МС-25» в космос отправились российский и белорусский космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.