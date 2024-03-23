Российский и белорусский космонавт успешно отправились на МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала на Международную космическую станцию. На корабле «Союз МС-25» в космос отправились российский и белорусский космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.
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