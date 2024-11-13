Рютте: Украина оказалась в проигрышном положении

По словам генсека НАТО, Киеву нужно поставить больше оружия Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о необходимости обеспечить поставки оружия Украине, чтобы она перестала отступать с подконтрольных Киеву территорий и даже попыталась их вернуть.