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Регионы России

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Эстония инициирует вывод из эксплуатации газопровода в Калининградскую область

Эстония инициирует вывод из эксплуатации газопровода в Калининградскую область

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что инициирует прекращение эксплуатации газопровода и поручит министру энергетики и окружающей среды Эрики Кельдо договориться с Латвией о том, чтобы газопровод больше не использовался для транзита.

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