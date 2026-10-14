Эстония инициирует вывод из эксплуатации газопровода в Калининградскую область

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что инициирует прекращение эксплуатации газопровода и поручит министру энергетики и окружающей среды Эрики Кельдо договориться с Латвией о том, чтобы газопровод больше не использовался для транзита.
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