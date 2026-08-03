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Регионы России

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Поставки американского оружия на Украину упали почти в пять раз при Трампе

Поставки американского оружия на Украину упали почти в пять раз при Трампе

Поставки американского оружия на Украину в начале 2026 года сократились почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена, сообщает агентство РИА Новости, анализируя данные отчёта для Конгресса США.

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