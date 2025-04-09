США не станут помогать Европе в конфликте с Россией - аналитик Бэннон

В США ясно дали понять Европе: они не хотят быть втянутыми в прямой конфликт между НАТО и Россией. Экс-советник американского президента Стив Бэннон выступил с жестким предупреждением – вашингтонская администрация не собирается поддерживать европейские авантюры, если там решат идти на обострение.