США не станут помогать Европе в конфликте с Россией - аналитик Бэннон

В США ясно дали понять Европе: они не хотят быть втянутыми в прямой конфликт между НАТО и Россией. Экс-советник американского президента Стив Бэннон выступил с жестким предупреждением – вашингтонская администрация не собирается поддерживать европейские авантюры, если там решат идти на обострение.
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