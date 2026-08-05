Ленин в ахуе,зарос) Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Котов
Кто-то еще верит в эту выдуманную историю про Ленина?
Ответить
1 м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ленин в ахуе,зарос) Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии