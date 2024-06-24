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Всё о женщинах

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Три неприятных мужских возраста

Три неприятных мужских возраста

А что это мы все о женском возрасте говорим? Как будто мужчины у нас не взрослеют, не стареют и не меняются, представляя собой гибрид Дункана Маклаута, хорошего коньяка, и старого коня в борозде… Между тем, от мужских гормональных скачков, полового созревания и увядания у женщин немало проблем.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Как сказал Карл Маркс: &quot;кирзовые сапоги выбирают дольше чем себе жену&quot;. Поэтому в жизни всегда в большинстве случаев имеют место ошибки, разводы, семейная каторга.
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13 час.
Аурелия Запсенко
А ещё Карл Маркс сказал(но это не точно): &quot;Куда х**,туда и ноги&quot;.Не тем местом жену выбираете, вот и злитесь потом.
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7 час.

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