“Just two volunteers showed up on a recent weekday at a Republican Party campaign office near Cleveland that in 2024 was brimming with activity every night,” the New York Times reports.
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