Российские "Кондоры": скрытая сила Арктики, недоступная ВМС США

Эксперт Брент Иствуд отмечает, что российские подлодки класса "Кондор" с титановыми корпусами, служащие на Северном флоте, являются непревзойденными в Арктике, превосходя ВМС США по защите и ударной мощи.
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