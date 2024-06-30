Профориентационные консультации с использованием современных технологий

На уличной площадке "Вместе с карьерой" все желающие могут пройти опрос на компьютере, чтобы получить рекомендации о том в какой сфере можно реализовать свои карьерные амбиции и быть максимально успешным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии