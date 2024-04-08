Продавец оскорбила бойца ZOV в магазине за "вызывающий вид"

ВЛАДИМИР ЛАПИН

я пацаном был в 60 г. прошлого столетия и моя задача была ходить в магазины и покупать продукты, хлеб и т.д. а отцу пиво из бочки иногда, было как то разок продавщица, уж не помню из за чего подняла на меня голос, я ей объяснил, ещё раз вякнешь не по делу, придётся тебе искать провожатого с работы, иначе ночевать здесь придётся, если сторож разрешит, на этом и закончилось фыркание не по делу......