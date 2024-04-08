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  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    я пацаном был в 60 г. прошлого столетия и моя задача была ходить в магазины и покупать продукты, хлеб и т.д. а отцу п...Продавец оскорбил...
  • ninikooo Митусова
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Продавец оскорбила бойца ZOV в магазине за "вызывающий вид"

Продавец оскорбила бойца ZOV в магазине за "вызывающий вид"

"Куда вы пришли в таком вызывающем виде?" Продавцу мебельного магазина в Москве не понравился покупатель в военной форме.

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Комментарии
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Ирина52
Штрафовать и продавца, и магазин. А при рецидиве - статья &quot;измена Родине&quot; (оскорбление армии ) и т.п.
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1 час.
ninikooo Митусова
На магазине красной краской написать: « здесь работают враги народа! Ничего не покупать в нем!» а эту тварь уволить по « статье», чтобы мела улицы, а не языком мела.
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11 мин.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
я пацаном был в 60 г. прошлого столетия и моя задача была ходить в магазины и покупать продукты, хлеб и т.д. а отцу пиво из бочки иногда, было как то разок продавщица, уж не помню из за чего подняла на меня голос, я ей объяснил, ещё раз вякнешь не по делу, придётся тебе искать провожатого с работы, иначе ночевать здесь придётся, если сторож разрешит, на этом и закончилось фыркание не по делу......
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24 сек.

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