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  • Любовь Головина
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Махалкино судилище под сенью «Лиги»: кому приглянулись активы парашютного клуба?

Махалкино судилище под сенью «Лиги»: кому приглянулись активы парашютного клуба?

Каким образом пытаются продать здание и участки, по сути прикрепив их волевым решением к лоту - движимому имуществу, и причём тут печально известное пензенское СРО «Лига», чей соучредитель уже однажды был фигурантов уголовного дела о преднамеренном банкротстве, разбирался корреспондент УтроNews.

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