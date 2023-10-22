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В России применили нанотехнологии для фильтрации на нефтяных скважинах

В России применили нанотехнологии для фильтрации на нефтяных скважинах

Новая модель фильтрации предполагает внедрение технологии на наноуровне, благодаря чему срок службы оборудования и эффективность увеличатся, 22 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Саратовский государственный технический университет имени Ю.

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