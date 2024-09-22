Криптовалюты во внешней торговле: давайте попробуем

Очередной шаг к использованию крипты как инструмента обхода санкций сделан. Напомним, в августе был принят закон, который позволил Банку России с 1 сентября запустить соответствующий эксперимент, а на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что уже собрана и первая фокус-группа.