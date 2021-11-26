«Ньюкасл» рассматривает аренду Зинченко зимой (Daily Mail)

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, сообщает Daily Mail. По информации источника, «сороки» рассматривают возможность арендовать 24-летнего украинца до конца сезона-2021/22, поскольку футболист получает мало игровой практики.

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