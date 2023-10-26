Член политбюро ХАМАС прибыл в Россию

Член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве. Ранее замглавы МИД и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился в Катаре с политическим руководителем ХАМАС и обсудил с ним судьбу заложников.
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