Член политбюро ХАМАС прибыл в Россию

Член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве. Ранее замглавы МИД и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился в Катаре с политическим руководителем ХАМАС и обсудил с ним судьбу заложников.