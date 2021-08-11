Стерва & К°

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  • Денис
    Это хороший знак интересоваться чужим мнением.)))Секс как вид нарк...
  • Владимир
    Было бы интересно почитать и обсудить. Если выложите - с удовольствием почитаю. Когда мужчины пишут со стороны баб - ...Секс как вид нарк...
  • Денис
    Да, я повторил слова автора потому что тема именно об этом, правильно писать именно по теме, иначе это называется зас...Секс как вид нарк...

Матриархат vs демография

Матриархат vs демография

Хотелось бы написать о проблеме семьи вообще и рождаемости в нашей стране, в частности.Начнём издалека.

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Wlad Wlad
Маркс и Энгельс вывели закон - "Чем обеспеченнее нация тем меньше у нее рождаемость". *** Социальный опыт скорректировал описание этого закона - "женское образование" приводит к снижению рождаемости. В СССР была практически САМАЯ НИЗКАЯ рождаемость РУССКИХ именно в силу того, что русские женщины РАНЬШЕ ВСЕХ стали получать "образование".
Денис
Значит ты за то чтоб бабы ваще не учились?
Лариса Сергеевна
)))) Спасибо. Доставило))) Получила удовольствие от прочтения))))))))
Александр Золотарев
Спасибо за статью. Все так. Все пошло кувырком с Декретов ВЦИК и СНК «О расторжении брака» 1917г. и эффект домино сработал за 100 лет на все 100% Семьи больше нет. Семью заменил эрзац - краткосрочное, зарегистрированное ЗАГСОМ сожительство.
Angel ангел
Феерический обиженный дятел
Денис
Баба которая разваливает семью?
Angel ангел
написал все это,дятел мужского рода
Денис
Написал дятел мужского пола, а прокомментировала кто? )))

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