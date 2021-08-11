Матриархат vs демография

Стерва & К°ПолитикаМатриархат vs демографияХотелось бы написать о проблеме семьи вообще и рождаемости в нашей стране, в частности.Начнём издалека.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladМаркс и Энгельс вывели закон - "Чем обеспеченнее нация тем меньше у нее рождаемость". *** Социальный опыт скорректировал описание этого закона - "женское образование" приводит к снижению рождаемости. В СССР была практически САМАЯ НИЗКАЯ рождаемость РУССКИХ именно в силу того, что русские женщины РАНЬШЕ ВСЕХ стали получать "образование".ДенисЗначит ты за то чтоб бабы ваще не учились?Лариса Сергеевна)))) Спасибо. Доставило))) Получила удовольствие от прочтения))))))))Александр ЗолотаревСпасибо за статью. Все так. Все пошло кувырком с Декретов ВЦИК и СНК «О расторжении брака» 1917г. и эффект домино сработал за 100 лет на все 100% Семьи больше нет. Семью заменил эрзац - краткосрочное, зарегистрированное ЗАГСОМ сожительство.Angel ангелФеерический обиженный дятелДенисБаба которая разваливает семью?Angel ангелнаписал все это,дятел мужского родаДенисНаписал дятел мужского пола, а прокомментировала кто? )))Комментировать
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