Экс-дипломат США заявил, что Израиль превратил сектор Газа в Освенцим

Израиль превратил сектор Газа в лагерь смерти, каким в свое время был Освенцим, заявил бывший посол США в Саудовской Аравии и приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.
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