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Контрафронт

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Франция: Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате инцидента со стрельбой возле...

Франция: Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате инцидента со стрельбой возле бара на Амьен-роуд, 4 в районе Сен-Лазар в Марселе, ранним утром.

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