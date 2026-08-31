Экс-генералы Израиля призвали Нетаньяху остановить этнические чистки

Более 200 отставных высокопоставленных военных, чиновников и представителей других профессиональных кругов Израиля призвали правительство премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху остановить насилие со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.