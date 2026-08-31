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ИА Регнум

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Экс-генералы Израиля призвали Нетаньяху остановить этнические чистки

Экс-генералы Израиля призвали Нетаньяху остановить этнические чистки

Более 200 отставных высокопоставленных военных, чиновников и представителей других профессиональных кругов Израиля призвали правительство премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху остановить насилие со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

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