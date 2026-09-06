Это сейчас так зумеры в третьем классе общаются? Серьёзно?? Я всеми руками за то чтобы ограничили интернет до 16 лет всем!!! Раньше в библиотеки ходили помню, в читальные залы, дети в таком возрасте уже могли внятно излагать мысли и общаться.