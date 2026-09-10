Новая мультимедийная выставка АРКА открывается в суздальском Коллайдере

12 сентября 2026 года культурная институция МИРА и лаборатория современного визуального дизайна «Щёлочь» открывают в Суздале новую выставку АРКА, которая исследует архитектуру как систему звуков, ритмов, пропорций и скрытых музыкальных структур.
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