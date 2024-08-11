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Мэрия одобрила проект застройки квартала в Втузгородке

Мэрия одобрила проект застройки квартала в Втузгородке

Проект строительства многоэтажек во Втузгородке утвержден мэрией Екатеринбурга. Речь идет о застройке в квартале улиц Комсомольской, переулка Ученического, Студенческой и Чаадаева, пишет ИА «Уральский меридиан».

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