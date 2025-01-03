Трамп — Путину: «А не хотите просто купить Запорожье и Херсон?»

Сейчас любой скажет, как президенты США и России будут договариваться и на чем сговорятся — но всё окажется не так Чем ближе 20 января — день вступления Дональда Трампа в должность президента США, тем больше разговоров и домыслов о том, как он будет разруливать украинскую проблему, которую многие считают главным конфликтом современности.