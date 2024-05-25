Медвежий угол
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Медвежий угол

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Нанесённый ущерб финансам России компенсирует американская собственность

Нанесённый ущерб финансам России компенсирует американская собственность

ЕЛЕНА  ПАНИНА Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причинённого России и Центробанку в связи с недружественными действиями США.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Я считаю, что тех послов-послих, которые устроили протест против иноугурации  нашего Президента, надо просто выслать из страны за вопиющую демонстрацию неуважения к ценностям России
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4 час.
Strannik Mr
Надо чётко и ясно объяснить всем без исключения придуркам &quot; за бугром и за лужей,&quot; что у нас закончились красные чернила чертить красные линии. И больше нам эти чернила не нужны. А если станете дёргаться, очень и очень пожалеете об этом в пяти- десяти кратном размере.
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2 час.
Сергей Кептицин
Не знаю. Сорок лет назад ублюдки обворовывали людей просто так. Ублюдки типа КПСС выродили, думаю, таких же. Так что не вижу разницу, Фемида такая дебильная, с Масквы.
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1 час.

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