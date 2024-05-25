Нанесённый ущерб финансам России компенсирует американская собственность

Я считаю, что тех послов-послих, которые устроили протест против иноугурации нашего Президента, надо просто выслать из страны за вопиющую демонстрацию неуважения к ценностям России

Strannik Mr

Надо чётко и ясно объяснить всем без исключения придуркам " за бугром и за лужей," что у нас закончились красные чернила чертить красные линии. И больше нам эти чернила не нужны. А если станете дёргаться, очень и очень пожалеете об этом в пяти- десяти кратном размере.