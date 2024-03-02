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Жителей Подмосковья пригласили на дизайн-маркет «Сезон ежевики» в Мытищах

Жителей Подмосковья пригласили на дизайн-маркет «Сезон ежевики» в Мытищах

Дизайн-маркет «Сезон ежевики» распахнул свои двери перед посетителями 2 марта в Мытищах. Жители и гости Подмосковья могут приобрести разнообразные фермерские продукты, такие как мясные и рыбные деликатесы, пастила, молоко, сыр и мармелад.

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