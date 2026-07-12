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Журнал «Профиль»

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Иран сообщил об атаке на американские установки HIMARS

Иранские беспилотники атаковали пусковые установки армии США в Кувейте, передает агентство Fars. "Корпус стражей исламской революции в ходе высокоточной операции с применением БПЛА нанес удары по американским установкам HIMARS для запуска ракет класса земля – земля", – отмечается в Уточняется, что системы были готовы к нанесению ударов по Ирану.

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