Иран сообщил об атаке на американские установки HIMARS

Иранские беспилотники атаковали пусковые установки армии США в Кувейте, передает агентство Fars. "Корпус стражей исламской революции в ходе высокоточной операции с применением БПЛА нанес удары по американским установкам HIMARS для запуска ракет класса земля – земля", – отмечается в Уточняется, что системы были готовы к нанесению ударов по Ирану.