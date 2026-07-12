Иран сообщил об атаке на американские установки HIMARS

Иранские беспилотники атаковали пусковые установки армии США в Кувейте, передает агентство Fars. "Корпус стражей исламской революции в ходе высокоточной операции с применением БПЛА нанес удары по американским установкам HIMARS для запуска ракет класса земля – земля", – отмечается в Уточняется, что системы были готовы к нанесению ударов по Ирану.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии